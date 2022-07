Stand: 29.07.2022 19:26 Uhr Bröllin: Detect Classic Festival bringt elektronische Musik und Klassik zusammen

Auf Schloss Bröllin bei Pasewalk hat das Detect Classic Festival begonnen. Auf fünf Bühnen spielen bis Sonntag mehr als 60 Bands, DJs und Ensembles. Dazu gibt es Workshops und Kunst-Performances. Die Idee ist es, klassische und elektronische Musik auf einem Festival zusammenzubringen, die Grenzen zwischen Club und Konzerthaus zu verwischen, wie es hieß. Das Detect Classic Festival ist ein Projekt der Jungen Norddeutschen Philharmonie in Kooperation mit den Festspielen MV. Es ist bereits die dritte Auflage. 2019 und 2021 hatte das Festival noch in Neubrandenburg beziehungsweise in Trollenhagen stattgefunden. | 29.07.2022 19:24

