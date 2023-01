Stand: 21.01.2023 12:49 Uhr Broderstorf: Auto fährt gegen Garagenwand - hoher Schaden

Auf rund 100.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Unfall in der Nähe von Broderstorf (Landkreis Rostock) entstanden ist. Ein 68-jähriger Autofahrer war in einer Kurve von der Straße abgekommen und ungebremst gegen eine massive Garagenwand geprallt. Der Mann zog sich nur leichte Verletzungen zu. Die Garage war durch den Unfall einsturzgefährdet, auch ein in der Garage stehendes hochwertiges Fahrzeug wurde beschädigt.

