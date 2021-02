Stand: 11.02.2021 06:16 Uhr Briggow: Drei Verletzte nach Glätteunfall

Bei einem Glätteunfall in Briggow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind drei Menschen verletzt worden. Sie waren am Mittwochabend zusammen in einem Auto unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen geriet der Wagen bei vereister Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen einen Baum. Der 33-jährige Autofahrer und seine 27-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Ein weiterer Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. | 11.02.2021 06:15