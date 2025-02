Briefwahl in Rostock: Briefkästen zur Bundestagswahl überfüllt Stand: 18.02.2025 14:59 Uhr In Rostock zeigt sich wenige Tage vor der Bundestagswahl ein stärkerer Trend zur Briefwahl. In den Briefwahlstellen waren die Briefkästen am vergangenen Wochenende teilweise so voll, dass Unterlagen nur schwer eingeworfen werden konnten.

Laut dem städtischen Pressesprecher Kunze wurden bisher rund 44.500 Briefwahlanträge gestellt - 14.000 Wahlbriefe sind bereits eingegangen. Vor allem am zurückliegenden Wochenende sei es schwierig gewesen, Wahlunterlagen einzuwerfen. Allein in der Briefwahlstelle in der Industriestraße seien rund 2.500 Wahlbriefe persönlich abgegeben worden. Die insgesamt acht Briefkästen dort würden allerdings nur an Werktagen geleert, was zu dem Stau geführt habe.

Trend zur Briefwahl gestiegen

Neben dem allgemeinen Trend zur Briefwahl tragen auch verkürzte Fristen und die Sorge um eine rechtzeitige Zustellung zur hohen Nachfrage bei. Wer sicher stellen will, dass sein Wahlbrief pünktlich eintrifft, hat noch bis Freitag die Möglichkeit diesen direkt im Rostocker Rathaus abzugeben.

