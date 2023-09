Stand: 24.09.2023 08:25 Uhr Brief aus dem Herzogtum Mecklenburg-Strelitz für 230.000 Euro versteigert

Ein Brief aus dem Herzogtum Mecklenburg-Strelitz wurde bei einer Auktion in Wiesbaden für 230.000 Euro versteigert. Der Brief stammt aus dem Jahr 1864 und wurde damals nach Paris geschickt. Später gelangte er in die Sammlung von Erivan Haub, Chef des Einzelhandel-Unternehmens Tengelmann. Briefe aus Mecklenburg-Strelitz sind auch deshalb selten, weil das kleine Herzogtum kaum Korrespondenzen mit anderen Staaten pflegte.

