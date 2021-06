Stand: 11.06.2021 08:01 Uhr Brief an Spahn: Frühchen-Station in Neubrandenburg erhalten

Der Landrat der Mecklenburgischen Seenplatte, Heiko Kärger (CDU), und Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) haben einen gemeinsamen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geschrieben. Darin fordern sie den Erhalt der Frühchen-Station des Bonhoefer-Klinikums in Neubrandenburg. Spahn plant ab 2024 nur noch jene Frühchenstationen in Krankenhäusern zu finanzieren, in denen jährlich mindetens 25 zu früh geborene Babys betreut werden. Das ist in Neubrandenburg nicht der Fall, in Greifswald auch nicht. Damit kämen in MecklenburgVorpommern nur noch die Kliniken in Rostock und Schwerin in Frage. Dem Brief zufolge gebe es dann keine flächendeckende medizinische Versorgung mehr im Land. | 11.06.2021 08:00