Stand: 26.05.2022 18:55 Uhr Bresewitz: Vier DDR-Mopeds aus Garage gestohlen

Die Polizei in Vorpommern sucht DDR-Kultmoped-Diebe. Wie ein Polizeisprecher sagte, haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag vier Kleinkrafträder aus einer Garage in Bresewitz (Vorpommern-Rügen) gestohlen. Dabei handele es sich um drei Simson S 51 Enduro und einen grünen "Habicht". Der Gesamtschaden wurde auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittle wegen besonders schweren Diebstahls. Mopeds dieser Baureihen gelten als sehr robust, haben inzwischen Liebhaberstatus und werden häufiger gestohlen. Zuletzt waren ähnliche Mopeds im April aus Garagen in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (Mecklenburgische Seenplatte) geklaut worden. | 26.05.2022 18:55