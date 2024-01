Stand: 02.01.2024 10:50 Uhr Bresegard: Brand in Stallanlage mit rund 1.000 Ferkeln

In einem Schweinestall mit rund 1.000 Ferkeln in Bresegard bei Eldena (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Noch sei unklar, ob, und wenn ja, wie viele Tiere zu Schaden gekommen seien, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die Rettung der Ferkel aus dem Stall dauert noch an. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar.

