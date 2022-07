Brennender Zettel soll Feuer in Selmsdorf ausgelöst haben Stand: 18.07.2022 11:01 Uhr Nach dem Brand mehrerer Reihenhäuser in Selmsdorf (Kreis Nordwestmecklenburg) in der vergangenen Woche geht die Staatsanwaltschaft Schwerin von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Ein brennender Zettel, der aus einem Fenster geworfen wurde, soll Laub in einer Dachrinne entzündet haben, so die Staatsanwaltschaft auf NDR Anfrage. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Am Mittwoch war gegen Mitternacht im Dachstuhl des Reihenhauses das Feuer ausgebrochen.

Vier Häuser nicht mehr bewohnbar

Die Flammen erfassten schnell alle fünf Einheiten des Reihenhauses und breiteten sich auch auf die darunterliegenden Wohnbereiche aus. Die 23 Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, zwei mussten aber wegen einer Rauchgasvergiftung ärztlich behandelt werden. Vier der fünf Häuser sind im Moment nicht mehr bewohnbar. Der Schaden liegt bei mehr als einer Million Euro.

