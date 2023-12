Brennende Mülltonnen in Sassnitz - offenbar Brandstiftung Stand: 21.12.2023 09:04 Uhr Mehrere Feuer haben in der Nacht in Sassnitz Abfalltonnen zerstört und drei Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

In Sassnitz auf Rügen haben in der Nacht mehr als 20 Mülltonnen gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zunächst hatten nach Angaben der Polizei nach Mitternacht zehn Abfalltonnen in der Ortsmitte gebrannt. Durch die Hitze wurde auch ein Auto beschädigt.

Polizei sucht Zeugen

Während die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz den Brand löschte, gingen in unmittelbarer Umgebung elf weitere Mülltonnen in Flammen auf. Auch hier hat das Feuer parkende Autos beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

