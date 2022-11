Stand: 05.11.2022 06:17 Uhr Bremer Fernsehpreis für Nordmagazin-Beitrag über Kirakosjan

NDR Autor Frank Breuner ist für seinen Nordmagazin-Beitrag: "Kirakosjan: Hochstaplerin oder Putins Gesandte?" mit dem Bremer Fernsehpreis in der Kategorie "Beste investigative Leistung" ausgezeichnet worden. Gayane Kirakosjan hatte versucht, für die SPD in den Landtag zu gelangen. Die gebürtige Armenierin warb zugleich öffentlich für die russische Führung und vermittelte Kontakte zu Kreml-nahen Medien. Der ausgezeichnete Beitrag war im März ausgestrahlt worden. Der Preis gilt als maßgebliche Würdigung für regionale Fernsehprogramme in Deutschland und wurde am Freitag im Funkhaus von Radio Bremen vergeben.

