Stand: 15.09.2020 18:36 Uhr - NDR 1 Radio MV

Breitband in MV: sechs Regionen haben Glasfasernetz

In den ländlichen Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns geht nach Angaben der Landesregierung der Breitbandausbau voran. Die ersten sechs Regionen sind fertig. Davon profitieren rund 13.200 Haushalte in den Kreisen Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg. Sie können jetzt auf das schnelle Glasfasernetz zurückgreifen. Weitere Projektgebiete seien in Planung, im Bau oder fast abgeschlossen, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Insgesamt 112 Projekte hat Mecklenburg-Vorpommern beim Bund angemeldet und erhält für diese mehr als 900 Millionen Euro vom Bund. Der Breitbandausbau soll in den kommenden vier Jahren abgeschlossen sein. | 15.09.2020 18:40