Stand: 18.04.2019 06:00 Uhr

Breitbandausbau im Landkreis Rostock startet

Als letzte Region in Mecklenburg-Vorpommern bekommt nun auch der Landkreis Rostock schnelles Internet. In Tessin wird der erste Spatenstich für den Breitbandausbau stattfinden. In den kommenden Jahren werden rund 11.000 Kilometer Glasfaser verlegt.

Bislang größtes Infrastrukturprojekt im Landkreis Rostock

Profitieren sollen davon 58.000 Haushalte, 6.100 Unternehmen sowie zahlreiche Verwaltungsstandorte. Es ist das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte des Landeskreises Rostock. Rund 250 Millionen Euro von Bund, Land und Kommunen fließen in das Highspeed-Internet. Drei Unternehmen sollen den Ausbau realisieren.

Infrastrukturminister und Landrat setzen ersten Spatenstich

Donnerstagmittag wird Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) mit Landrat Sebastian Constien (SPD) und weiteren Vertretern den ersten Spatenstich setzen. Damit rollen die Bagger nun in allen Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns. Erst vor einer Woche war Startschuss in Nordwestmecklenburg. Als erster Landkreis hatte Vorpommern-Rügen schon vor zwei Jahren mit dem Breitband-Ausbau begonnen.

Begrenztes Interesse bei Verbrauchern

Das Interesse der Verbraucher am schnellen Internet hält sich bisher in Grenzen. In den Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern, in denen bereits mit dem geförderten Breitband-Ausbau begonnen wurde, zeigt sich bislang höchstens die Hälfte der potenziellen Kunden bereit, für das schnelle Internet zu zahlen, wie aus Angaben des zuständigen Bauministeriums in Schwerin hervorgeht. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hätten in einem Projektgebiet bisher 23 Prozent das Angebot angenommen, in einem anderen Gebiet auf Rügen rund 34 Prozent.

Fast 2.500 Euro für einen Hausanschluss

Am größten ist das Interesse im Landkreis Ludwigslust-Parchim: Von den 11.356 Haushalten und Unternehmen, die beliefert werden können, hat bislang rund die Hälfte Hausanschlussverträge abgeschlossen. Ein Grund für die Zurückhaltung könnten die Preise sein. Die Wemacom Breitband GmbH im Landkreis Ludwigslust-Parchim verlangt für einen Hausanschluss bis zu 2.499 Euro. Im Monat kostet das Highspeed-Internet mit 50 Mbits 40 Euro, 100 Mbits kosten 45 Euro monatlich. Telefonkosten sind im Preis nicht inbegriffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.04.2019 | 07:00 Uhr