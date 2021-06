Stand: 22.06.2021 14:06 Uhr Breesen: Kleinflugzeug-Pilot bei Notlandung auf Acker leicht verletzt

In der Nähe von Breesen bei Neubrandenburg ist ein Kleinflugzeug am Dienstag auf einem Acker notgelandet. Laut Polizei wurde der Pilot dabei leicht verletzt. Eine weitere Person in der einmotorigen Propellermaschine blieb demnach unverletzt. Beide hätten sich selbst aus dem Flugzeug befreien können. Die Maschine war in Trollenhagen gestartet. Der Grund für die Notlandung ist noch nicht bekannt. | 22.06.2021 14:06