Stand: 15.10.2023 08:28 Uhr Breege: 250.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Beim Brand eines Einfamilienhauses auf Rügen ist in der Nacht zu Sonntag ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer in Breege um kurz nach Mitternacht aus noch ungeklärter Ursache in der Küche ausgebrochen. Der 47-jährige Eigentümer war durch den Brandgeruch aufgewacht und konnte sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte auch dessen Hund unverletzt bergen. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.

