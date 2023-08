Brandstiftung vermutet: Erneut brennt Carport in Schwerin Stand: 08.08.2023 11:01 Uhr In Schwerin hat es innerhalb von 24 Stunden zum zweiten Mal in einer Carport-Anlage mit etlichen Autos von Mietern gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung und prüft Zusammenhänge.

Im Südosten von Schwerin ist erneut eine Carport-Reihenanlage samt Autos in Flammen aufgegangen. Am frühen Dienstagmorgen wurden dabei im Stadtteil Großer Dreesch insgesamt sieben Autos beschädigt. Drei Fahrzeuge brannten komplett aus, so ein Polizeisprecher. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Zusammenhang mit Brand am Montag wird geprüft

Erst am Montagmorgen hatte wenige Meter entfernt in einem benachbarten Stadtteil ebenfalls eine ähnliche Carportanlage gebrannt. Dabei wurden neun Autos zerstört oder beschädigt. Auch hier war der Schaden auf 100.000 Euro geschätzt worden. In beiden Fällen löschten Feuerwehren die Brände. Die Polizei prüft auch, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Fällen und weiteren Bränden in Schwerin in der Vergangenheit gibt.

Brandursache muss noch eindeutig geklärt werden

Verletzt wurde niemand. In solchen Carport-Reihenanlagen stellen Mieter aus Mehrfamilienhäusern ihre Wagen ab. Ein Sachverständiger soll auch den neuen Brandort noch genauer untersuchen, um die Brandursache eindeutig zu klären.

