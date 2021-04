Stand: 03.04.2021 13:07 Uhr Brandshagen: Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall auf der B105 in Höhe Brandshagen bei Stralsund schwer verletzt worden. Sein Moped stieß laut Polizei am Freitagabend mit dem Wagen einer 81 Jahre alten Autofahrerin zusammen, Der 17-Jährige habe die Straße mit einem weiteren 18 Jahre alten Mopedfahrer überqueren wollen. Dabei habe er nach ersten Erkenntnissen das Auto der Frau übersehen. Den Angaben zufolge nahm der 17-Jährige der Frau vermutlich die Vorfahrt und fuhr in die Seite des Autos. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Mopedfahrer sowie die Autofahrerin und ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt. | 03.04.2021 13:06