Stand: 11.10.2019 07:57 Uhr

Brandserie in und um Greifswald aufgeklärt

Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Brandserie in der Region Greifswald aufgeklärt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden nach langwierigen Ermittlungen 16 Fälle von teils schwerer Brandstiftung aufgeklärt.

Haftbefehl gegen 31-Jährigen erlassen

Gegen einen 31-Jährigen aus der Gemeinde Sundhagen wurde Haftbefehl erlassen. Er habe die Taten teilweise eingeräumt und sitze in der Justizvollzugsanstalt Stralsund in Untersuchungshaft. Laut Polizei wird gegen ihn auch wegen weiterer Delikte ermittelt.

Brandserie begann im Februar in Mesekenhagen

Die Brandserie begann demnach im Februar dieses Jahres. Seinerzeit gab es eine versuchte Brandstiftung an einem Einfamilienhaus in Mesekenhagen. Die Polizei konnte ihm darüber hinaus unter anderem einen Angriff mit einem Molotowcocktail in Greifswald und auch ein Feuer in Wackerow an einem als Naturdenkmal eingestuften Baum nachweisen.

Weitere Informationen 17 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.10.2019 | 08:00 Uhr