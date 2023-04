Brandschutzmängel: Rostocker Kita teilweise geschlossen Stand: 13.04.2023 15:37 Uhr In Rostock ist eine Kindertagesstätte teilweise geschlossen worden. Grund sind Mängel beim Brandschutz.

Wegen mangelhaften Brandschutzes ist eine Kita in Rostock teilweise geschlossen worden. In der Kita "Sonnenkinderhaus" im Stadtteil Lütten Klein, einem zweigeschossigen, sanierungsbedürftigen Gebäude aus DDR-Zeiten, wurde festgestellt, dass im Obergeschoss nicht mehr die aktuellen Brandschutzstandards erfüllt sind. Daher wurde dieser Teil der Kita vom zuständigen Amt geschlossen. Betroffen sind sieben Gruppen mit insgesamt 105 Kindern.

Sanierung bis zum Sommer

Nach Angaben der Stadtmission, dem Kita-Träger, sollen die Kinder in Absprache mit den Eltern auf vier andere Kitas in Rostock verteilt werden. Es gibt allerdings auch Überlegungen, die Kinder in einem anderen Bereich des Gebäudes zu betreuen. Die Mängel in den sieben betroffenen Räumen sollen schnellstmöglich beseitigt werden, so die Stadtmission. Sie hofft, bis zum Sommer damit fertig zu sein.

