Stand: 24.09.2020 17:05 Uhr

Brandstiftung an mittelalterlicher Kapelle in Wolgast

Unbekannte haben in Wolgast versucht, an der mittelalterlichen St.-Jürgen-Kapelle Feuer zu legen. Im ungünstigen Fall hätte der Brand auf den Innenraum übergreifen können, sagte eine Sprecherin der Polizei in Anklam. An einer Schuppentür und an den Backstein-Wänden der Kirche sei versucht worden, ein Feuer in Gang zu bringen, berichtete Pastor Sebastian Gabriel NDR 1 Radio MV. Die Feuer sind

zum Glück von allein erloschen.Außerdem wurden Fenster eingeschlagen, Fensterbänke zerstört und Steine in den Schornstein für die Heizung geworfen, wodurch die Therme stark beschädigt wurde. Sie muss ausgetauscht werden. Es entstand ein Schaden von fast 8.000 Euro.

Schäden vor Chorprobe entdeckt

Die Kantorin der Kirchgemeinde hatte die Schäden bemerkt, als sie am Mittwoch in der Kapelle mit dem Posaunenchor proben wollte. Die Täter waren offenbar zwischen dem 16. und 23. September am Werk. Während dieser Zeit war niemand in der Kirche. In der Regel wird die Kapelle von der Gemeinde als Winterkirche genutzt und wegen der Corona-Regeln auch von nicht-kirchlichen Gruppen, da der Kirchenraum viel Platz bietet.

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung sowie Sachbeschädigung und hat Zeugen um Hinweise gebeten. Die St. Jürgen Kapelle wurde 1380 außerhalb der damaligen Stadtgrenze als Hospitalkirche erbaut, Namenspatron ist der Heilige Georg, der auf Niederdeutsch Jürgen genannt wird. Das älteste erhaltene Dokument, in dem die Kapelle erwähnt wurde, ist ein Testament aus Stralsund, in dem 1420 eine Stiftung begründet wurde.