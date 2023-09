Brandanschläge: Zugausfälle zwischen Hamburg, Rostock und Stralsund Stand: 08.09.2023 11:24 Uhr In Hamburg haben Unbekannte Feuer in Kabelschächten der Bahn gelegt. Das hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr im Norden, auch in MV.

Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin gibt es zur Zeit erhebliche Behinderungen im Fernverkehr. Reisende müssen sich darauf einstellen, dass Züge auf der Strecke entweder komplett ausfallen oder umgeleitet werden. Das teilte die Bahn. Betroffen seien auch die Strecken Hamburg - Rostock - Stralsund und Hamburg - Berlin. Bahnreisende können sich auf der Internetseite der Bahn über ihre Zugverbindungen und Reisealternativen informieren.

Einschränkungen den ganzen Tag

In der Nacht waren Feuerwehr und Polizei gleich zu drei vermuteten Anschlagsorten im Hamburger Hafen und in Lokstedt ausgerückt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Anschläge politisch motiviert sind. Die Feuerwehr konnte noch in der Nacht die Brände löschen. Bis allerdings die Schäden behoben sind, kann es noch dauern. Die Bahn teilte mit, dass sich die Reparaturarbeiten den ganzen Tag hinziehen können.

Weitere Informationen Anwohner bebaut unerlaubt Bahnstrecke in Blankenberg Für den errichteten Fußgängerüberweg und einen Wasserturm gibt es keine Genehmigung. Die Polizei ermittelt gegen den Mann. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.09.2023 | 11:30 Uhr