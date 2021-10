Brand mit zwei Schwerverletzten - Polizist unter Verdacht Stand: 12.10.2021 11:09 Uhr Zwei schwer verletzte Frauen, ein Baby mit möglicher Rauchgasvergiftung und eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Flammen - der Tatverdächtige: ein 56-jähriger Polizist.

Nach einem Wohnungsbrand mit zwei Schwerverletzten in Neubrandenburg steht ein Polizist unter Verdacht. Wie die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg mitteilte, wurde der 56-jährige Beamte mit Unterstützung von Spezialkräften des Landeskriminalamtes an seinem Wohnort im Landkreis Rostock festgenommen.

Frauen auch durch stumpfe Gewalt verletzt

Das Feuer war Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Oststadt ausgebrochen. Zwei Frauen im Alter von 69 und 33 Jahren wurden von der Polizei aus der Wohnung gerettet. Neben Verbrennungen hatten sie Verletzungen, die nach bisherigen Erkenntnissen durch stumpfe Gewalteinwirkung herbeigeführt wurden, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Die elf Monate alte Tochter der 33-Jährigen sei bereits vor Eintreffen der Polizei durch andere Hausbewohner aus der verqualmten Wohnung geholt worden.

Noch keine Informationen zu Hintergründen

Die schwer verletzte 33-jährige Deutsche wurde in eine Spezialklinik nach Berlin gebracht. Das Baby und die ältere Frau sind ebenfalls in stationärer Behandlung. Die Ermittlungen und Vernehmungen dauern noch an. Zum Motiv können die Ermittlungsbehörden noch keine Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg will über die Beantragung eines Haftbefehls entscheiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 12.10.2021 | 11:00 Uhr