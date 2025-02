Brand in reetgedecktem Einfamilienhaus im Müritz-Nationalpark Stand: 17.02.2025 06:25 Uhr Das Haus eines älteren Ehepaars ist am Sonntagabend in Speck bei Waren in Vollbrand geraten. Die benachbarten Kinder und Enkelkinder kam ihnen zu Hilfe. Der Sohn wurde bei der Rettung verletzt.

Im Müritz-Nationalpark hat am Sonntagabend das reetgedeckte Haus eines älteren Ehepaars Feuer gefangen. Die beiden Bewohner im Alter von 86 und 87 Jahren konnten das Gebäude im Kargower Ortsteil Speck laut Polizei rechtzeitig verlassen.

Kinder und Enkelkinder eilten zur Hilfe

Zu Hilfe kamen ihnen die Kinder und Enkelkinder, die in der Nachbarschaft wohnen. Der 53-jährige Sohn erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Der Brand konnte durch die umliegenden Feuerwehren aus Waren, Groß Plasten, Torgelow am See, Klink, Schloen, Dratow und Grabowhöfe weitestgehend gelöscht werden und verursachte einen Schaden von rund 650.000 Euro. Das betroffene Ehepaar und dessen Angehörige wurden vor Ort von einem Notfallseelsorger unterstützt. Die Brandursache ist unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte