Stand: 30.05.2021 06:37 Uhr Brand in leer stehendem Wohnhaus - 400.000 Euro Schaden

Im Greifswalder Ortsteil Riems ist in der Nacht zum Sonntag ein leer stehendes Wohnhaus abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brannte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits das gesamte Reetdach. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagmorgen noch an. Der Schaden wird auf 400.000 Euro geschätzt, die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. 30.05.2021 06:36