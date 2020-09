Stand: 25.09.2020 17:25 Uhr - NDR 1 Radio MV

Brand in Wohnhaus in Neustrelitz - Verpuffung als Ursache?

In der Innenstadt von Neustrelitz ist am Freitag in einem Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei soll es in einer Wohnung eine Verpuffung gegeben haben. Polizisten konnten einen 55 Jahre alten Mann aus der Wohnung bergen.

Schwerverletzter ist der Polizei bekannt

Der Mann hat schwere Brandverletzungen erlitten und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Berlin gebracht. Alle weiteren Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Schwerverletzten um den Mann handelt, der nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Alt Rehse zunächst zu einer Haft und in einem weiteren Prozess schließlich zu einer Geldstrafe verurteilt worden war.

Zwischenzeitlich war die Rauchentwicklung in der Innenstadt in Neustrelitz so stark, dass die Anwohner aufgefordert wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

