Stand: 24.09.2022 07:55 Uhr Brand in Schweriner Einfamilienhaus: Feuerwehr befreit Kinder

Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ist es am Freitagabend in der Schweriner Weststadt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer von einem Kamin auf das Haus übergegangen. Einige der Bewohner konnten sich selbst retten, zwei Kinder mussten von der Feuerwehr aus dem Haus befreit werden. Die Feuerwehr-Leitstelle hatte die Kinder bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte am Telefon betreut. Verletzt wurde bei dem Brand niemand - die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 24.09.2022 | 08:30 Uhr