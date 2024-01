Brand in Pflegeeinrichtung in Schwerin

Stand: 14.01.2024 09:52 Uhr

In Schwerin brennt es in einer Pflegeeinrichtung. Das Ausmaß ist noch unklar. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und bringt die Bewohner des Pflegeheims in Sicherheit.