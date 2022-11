Stand: 17.11.2022 06:11 Uhr Brand in Lübs: Mehrfamilienhaus mit fünf Bewohnern evakuiert

Ein Feuer ist es am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in Lübs bei Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Feuerwehr den Brand bereits löschen. Fünf Bewohner mussten das Haus wegen des Feuers verlassen, sie kamen zunächst in einem Gemeindehaus unter. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der Schaden ist, ist laut Polizei noch unklar.

