Brand in Lagerhalle bei Altentreptow: Löscharbeiten dauern an Stand: 17.01.2024 06:03 Uhr Mehrere Explosionen und eine giftige Rauchwolke: Der Brand in einer Lagerhalle in Werder bei Altentreptow ist noch nicht vollständig gelöscht. Einsatzkräfte hielten Brandwache über Nacht.

In Werder bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstag eine Halle in Brand geraten, in der vermutlich Schrott lagerte. Nach einem größeren Löscheinsatz der Feuerwehr ist das Feuer unter Kontrolle, die Gefahrenmeldung konnte noch am späten Abend aufgehoben werden. Jedoch verbleiben nach wie vor einige Glutnester. Die Einsatzkräfte beobachteten diese über Nacht und wollen ihre Maßnahmen im Laufe des Vormittags beenden.

Explosionen und Einsturz erschweren Löscharbeiten

Am Dienstag konnten die Einsatzkräfte die Brandstelle zunächst nicht betreten, da es kleinere Explosionen in der Halle gab. Zudem ist das Dach eingestürzt. Im Umkreis der Halle kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Über die NINA-Warnapp wurde eine Gefahrenmeldung für die Region um Werder herausgegeben. Es handelte sich um eine giftige Rauchwolke, die in Richtung Norden zog. Auch Teile von Altentreptow waren von der Warnung betroffen.

Brandursache bisher noch unklar

Nach bisherigen Erkenntnissen ist durch den Brand niemand verletzt worden. Der Verkehr in Werder war nicht beeinträchtigt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.01.2024 | 15:00 Uhr