Stand: 15.01.2019 15:45 Uhr

Brand in JVA Stralsund vorsätzlich gelegt?

Bei einem Feuer in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stralsund sind am Montag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war in einem Haftraum aus noch unbekannter Ursache eine Jacke in Brand geraten. Die Flammen hätten auch auf Fenstervorhänge übergegriffen. Nachdem die beiden Zelleninsassen Feueralarm ausgelöst hätten, seien sie von einem Bediensteten der JVA in Sicherheit gebracht und das Feuer gelöscht worden. Die drei wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Ermittlungsverfahren gegen Häftling eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Gegen einen der beiden Häftlinge wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung und schwerer Brandstiftung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft NDR 1 Radio MV. Aufgrund von Zeugenaussagen von JVA-Beamten gehe man derzeit von vorsätzlichem Handeln aus.

Motiv unbekannt

Demnach soll ein 35-jähriger Häftling mit einem Feuerzeug den Parka angezündet haben, das Feuer war von der Jacke auf die Fenstervorhänge übergegangen. Der Verdächtige hatte sich mit einem 32-Jährigen die Zelle geteilt. Inwiefern der zweite Häftling in die Tat verwickelt ist, sei noch völlig unklar. Auch über das Motiv ist laut den Ermittlern noch nichts bekannt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

