Stand: 07.04.2023 06:51 Uhr Brand in Einfamilienhaus in Ueckermünde: 100.000 Euro Schaden

Ein Mann hat in Ueckermünde vermutlich beim Anzünden von Feuerholz sein Haus in Brand gesteckt und sich dabei verletzt. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge liegt der Sachschaden bei 100.000 Euro. Es habe nach bisherigem Ermittlungsstand zunächst ein Möbelstück Feuer gefangen. Der 71-Jährige versuchte vergeblich, das Feuer selbst zu löschen. Ein Übergreifen der Flammen konnte nicht verhindert werden, so dass sich der Brand im Einfamilienhaus ausdehnte. Der Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.