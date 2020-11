Brand in Arla-Molkerei in Upahl Stand: 19.11.2020 08:52 Uhr Bei einem Brand in der Arla-Molkerei in Upahl ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im oberen sechsstelligen Bereich entstanden. Laut Molkerei wird weiterhin Milch von Landwirten angenommen.

In der Nacht zum Donnerstag ist in der Arla-Molkerei in Upahl (Kreis Nordwestmecklenburg) ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in einem Technikraum wurde von den mehr als 70 Feuerwehrleuten der Wehren aus Upahl, Grevesmühlen, Plüschow, Hanshagen, Gostorf und Rüting bis zum Morgen gelöscht. Alle Molkerei-Mitarbeiter seien rechtzeitig evakuiert worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Arla: Milch wird weiter abgenommen

Wie es genau in dem Steuerstand zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Schaden im oberen sechsstelligen Bereich. Mögliche Folgen für den weiteren Betriebsablauf sind noch unklar. Gegenüber NDR 1 Radio MV bestätigte ein Sprecher von Arla jedoch, dass trotz des Vorfalls die Milch der umliegenden Landwirte weiter angenommen werde.

