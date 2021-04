Stand: 06.04.2021 10:39 Uhr Brand in Alt Tellin: Ursachensuche geht weiter

Eine Woche nach dem Großbrand in der riesigen Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Kreis Vorpommern-Greifswald), bei dem mehr als 55.000 Tiere getötet wurden, ist die Brandursache weiter unklar. "Die Ermittlungen dauern noch an", teilte ein Sprecher der Polizei in Anklam am Dienstag mit. Teile der eingestürzten Stallreste samt der Kadaver dürften erst dann weiter beräumt werden, wenn der Brandgutachter dabei sein kann. Ermittelt werde in alle Richtungen, wann Ergebnisse vorliegen, sei noch unklar. | 06.04.2021 10:39