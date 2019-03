Stand: 14.03.2019 06:10 Uhr

Brand durch zündelnde Kinder ausgelöst

Ein Brand in Tessin bei Wittenburg im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat 13 Feuerwehren in der Nacht in Atem gehalten. Am frühen Mittwochabend war das Feuer in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen.

Feuer in Stallgebäude: Einsatz für 13 Feuerwehren NDR 1 Radio MV - 14.03.2019 07:00 Uhr Ein Brand in Tessin hat in der Nacht bis zu 130 Feuerwehrleute beschäftigt. Zwischenzeitlich war das gesamte Dorf von der Stromversorgung abgeschnitten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schwieriger Einsatz für Feuerwehren

Bis halb zwei am Morgen waren bis zu 130 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt. Probleme machte den Einsatzkräften die Versorgung mit Löschwasser. Über mehrere Kilometer mussten sie es aus der Röcknitz zum Feuer pumpen. Außerdem mussten sich die Feuerwehren den Weg zum Teil mit Kettensägen freischneiden, weil das Gebäude stark zugewuchert war. Für die Löscharbeiten war es zudem nötig, den Strom im Gebäude abzuschalten. Daraufhin fiel der Strom im gesamten Dorf aus.

Kinder legten Feuer

Seit dem frühen Donnerstagmorgen hält die Tessiner Feuerwehr Brandwache. Die Ursache für das Feuer ist bereits geklärt. Zwei 10- und 11-jährige Kinder haben gezündelt und das auch zugegeben, so ein Feuerwehrsprecher. Die beiden sind aber nicht strafmündig. Die Eltern werden wohl trotzdem für den Schaden aufkommen müssen. Der wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Weitere Informationen 17 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.03.2019 | 07:00 Uhr