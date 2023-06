Brand auf Karls Erlebnis-Dorf im brandenburgischen Elstal Stand: 06.06.2023 14:43 Uhr Bei einem Brand auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erlebnis-Dorf im brandenburgischen Elstal bei Wustermark sind mehrere Menschen verletzt worden.

Hauptsächlich handle es sich dabei um Rauchgasvergiftungen handeln, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Feuer war aus bisher unbekannten Gründen ausgebrochen. Mehrere Gebäude stehen in Brand, weshalb die Einsatzkräfte versuchen, das Feuer einzugrenzen.

Brand in Verkaufsraum ausgebrochen

Nach rbb-Informationen sei das Feuer in einem Verkaufsraum ausgebrochen. Die Flammen griffen dann auf einen angrenzenden Stall mit Schafen über, von denen offenbar nicht alle in Sicherheit gebracht werden konnten. Der Rostocker Unternehmer Robert Dahl, dem die Karls Erdeerhöfe gehören, war bisher für ein Statement nicht zu erreichen. Bereits vor zwei Jahren war es zu einem schweren Brand auf dem Erdbeerhof auf Rügen gekommen.

