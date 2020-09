Stand: 03.09.2020 06:02 Uhr - NDR 1 Radio MV

Brackmann verspricht Hilfen für maritime Wirtschaft

Die Bundesregierung will sich nicht als stiller Teilhaber für die MV-Werften anbieten. Das sagte der maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann (CDU), bei einem Besuch in Rostock im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Allerdings ziehe Berlin mit der Landesregierung an einem Strang, um die Werften mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund zu retten. Es gehe schließlich um den größten Industriebetrieb Mecklenburg-Vorpommerns mit rund 3.000 Arbeitsplätzen.

Rettungsschirm für MV Werften: Wie ist die Chance? Nordmagazin - 02.09.2020 19:30 Uhr Werden die MV Werften unter den Corona-Rettungsschirm des Bundes schlüpfen können? Norbert Brackmann, Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, im Gespräch.







Schwierige Risikobewertung bei MV-Werften

Allerdings sei die Ausgangslage kompliziert, sagte Brackmann: Der Konzern Genting sei zugleich Eigentümer der MV-Werften und Besteller der Schiffe. Genting sei Corona-bedingt mächtig in die Krise geraten und strukturiere sich derzeit um. Das mache es für die Banken schwierig, das Risiko abzuwägen: Immerhin geht es um 570 Millionen Euro, die die MV-Werften unterm Rettungsschirm des Bundes bekommen würden. Dafür müsse Genting überzeugende Gutachten vorlegen.

Klares Ziel: Maritime Wirtschaft stützen

Eine Staatsbeteiligung schloss Brackmann aus: Es sei nicht verlockend, dass der Steuerzahler Anteile übernehmen soll. Zudem wolle der Staat nicht in Konkurrenz zu anderen Werften treten. Land und Bund wollen sich um Werften, Zulieferer und Reedereien in ganz Deutschland kümmern, betonte der maritime Koordinator. Das Ziel sei klar, der Ausgang nicht.

Reederei AIDA kann mit Millionenhilfen rechnen

Für das ebenfalls durch die Corona-Krise bedrohte Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises stellte Brackmann in den nächsten Wochen Staatshilfen in Millionenhöhe in Aussicht. Aida Cruises sei nicht nur ein renommierter Kreuzfahrtanbieter und Arbeitgeber für viele Menschen. Die Rostocker Reederei sei auch wichtiger Auftraggeber für deutsche Werften und Zulieferbetriebe, sagte Brackmann. So wurde etwa das Heck der neuen "AIDAnova", dem weltweit ersten KreuzfahrtSchiff mit Flüssiggasantrieb, in Rostock gebaut.

Höhe der Unterstützung soll "vertraulich" bleiben

AIDA Cruises gehört zum US-Konzern Carnival Cruises, der seine Steuern nicht in Deutschland zahlt. Dennoch will die Bundesregierung AIDA Cruises offenbar Staatshilfen geben. Wie hoch die Summe sein wird, sagte Brackmann allerdings nicht. Er handele sich um "sehr hohe Beträge", die vertraulich behandelt werden müssten.

