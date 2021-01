Stand: 03.01.2021 08:49 Uhr Born am Darß: Autofahrer und Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden am Sonnabendmittag auf der Landesstraße 21 in Richtung Wieck am Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen), als das Auto nach rechts von der Straße abkam. Der Wagen prallte gegen zwei Alleebäume. Der 69-jährige Fahrer und seine 67 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. | 03.01.2021 08:50