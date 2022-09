Stand: 24.09.2022 16:56 Uhr Born: Radfahrer von Auto erfasst - schwer verletzt

Ein 85 Jahre alter Radfahrer ist am Sonnabend in Born (Kreis Vorpommern-Rügen) bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter schwer verletzt worden. Der Mann hatte laut ersten Erkenntnissen der Polizei am Vormittag von einem Supermarkt-Parkplatz nach rechts auf eine Straße in Richtung Ahrenshoop fahren wollen. Der 58 Jahre alte Fahrer des Transporters bog von einer gegenüberliegenden Zufahrt ebenfalls auf die Straße in Richtung Ahrenshoop ein, übersah dabei den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 85-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

