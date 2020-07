Stand: 27.07.2020 06:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bordcomputer und GPS aus Traktoren in MV gestohlen

Unbekannte haben im Osten Mecklenburg-Vorpommerns mehrere Bordcomputer von Traktoren sowie zwei Fahrzeuge gestohlen. Die Polizei geht von einer organisierten Diebestour aus. Betroffen waren ein Agrarbetrieb in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und ein Elektroanlagenbaubetrieb in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen), wie die Polizei informierte. Der Gesamtschaden der vermutlich professionell vorbereiteten Diebestouren, die am frühen Sonntagmorgen bemerkt worden waren, wird auf 110.000 Euro geschätzt.

Kompletter Radlader entwendet

In Strasburg wurden die Bordcomputer sowie GPS-Technik aus landwirtschaftlichen Zugmaschinen ausgebaut und ein Fahrzeug vom Firmengelände entwendet. In Grimmen stahlen die Täter einen kompletten Radlader im Wert von 60.000 Euro. Der Diebstahl sei aufgefallen, weil Mitarbeiter am Morgen bemerkt hatten, dass das gesamte Metall-Eingangstor auf der Straße liegt. In beiden Fällen blieb die erste Fahndung erfolglos.

