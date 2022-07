Bootsschuppenbrände Neubrandenburg: Aufräumarbeiten laufen Stand: 22.07.2022 12:25 Uhr Mehr als zwei Monate nach dem ersten Bootsschuppenbrand in Neubrandenburg gehen die Aufräumarbeiten auf dem Areal voran. Etwa vier Wochen lang sollen diese andauern. Seit ungefähr einer Woche wird die Fläche beräumt.

Mittlerweile sind auch die ersten durch das Feuer beschädigten Boote und Bootsmotoren geborgen worden. In den Tanks befinden sich oftmals noch Benzin oder Öl. Von diesen Stoffen gehe eine Gefahr für den Oberbach und den Tollensee aus, sagt der stellvertretende Oberbürgermeister von Neubrandenburg, Peter Modemann (CDU). Außerdem könnten Boote und Motoren nach der Bergung leichter den Besitzern zugeordnet werden.

Aufwendige Räumarbeiten: Asbest-Belastung und europaweite Ausschreibung

Schwierigkeiten bei der Räumung machen vor allem diezum Teil Asbest-belasteten Dächer einiger Bootsschuppen, die in Flammen aufgegangen sind. Diese Fasern mussten zunächst abgetragen werden, um bei den Aufräumarbeiten niemanden gesundheitlich zu gefährden. Ersten Schätzungen zufolge könnte die Beräumung des Areals Kosten in Höhe von etwa 400.000 Euro auslösen. Davon habe die Stadt bereits 70.000 Euro ausgelegt. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die betroffenen Bootsschuppeneigentümer an den Kosten beteiligt werden. Räumung und Entsorgung müssen außerdem europaweit ausgeschrieben werden und können sich dadurch in die Länge ziehen.

70 Schuppen zerstört - 1,2 Millionen Euro Schaden

Insgesamt sind durch drei mutmaßlich gelegte Brände etwa 70 Bootsschuppen zerstört worden. Es entstand ein Schaden von mindestens 1,2 Millionen Euro. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Tatverdächtige sind laut Polizei noch nicht gefunden worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 22.07.2022 | 07:00 Uhr