Bootsschuppen in Neubrandenburg: Stadt stellt neue Planung vor Stand: 02.11.2022 06:00 Uhr Rund ein halbes Jahr nach der Brandserie in einer Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg sollen die Pächter über den Wiederaufbau und die anfallenden Kosten informiert werden. Im Frühjahr war durch Brandstiftung ein Millionenschaden entstanden.

In Neubrandenburg stellt die Stadtverwaltung am Nachmittag Pläne vor, wie die Bootsschuppenanlage nach einer Brandserie wiederaufgebaut werden könnte. Die Pächter sind zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Dabei soll auch beraten werden, wie die geschätzt 400.000 Euro Kosten für die Sanierung verteilt werden. Die Stadtvertretung hat bereits beschlossen, dass in den nächsten zwei Jahren nur die zerstörten Bootsschuppen aufgebaut werden dürfen.

Suche nach Verursachern läuft

Seit April waren bei drei Bränden etwa 70 der insgesamt 400 Bootsschuppen der Anlage am Oberbach zerstört oder stark beschädigt worden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 1,4 Millionen Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

