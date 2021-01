Stand: 18.01.2021 11:11 Uhr Bootskriminalität in MV gestiegen

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Bootskriminalität 2020 gestiegen. Landeskriminialamt und Landeswasserschutzpolizei zählen für das Jahr 2020 172 Anzeigen im Zusammenhang mit Bootskriminalität. Im Jahr zuvor waren es noch 159 Anzeigen. Häufiger gestohlen wurde vor allem Zubehör für Boote. Besonders oft entwendeten Täter dies aus Bootshausanlagen. Die Polizei führt das vor allem auf die abgeschiedene Lage von Bootshäusern und den derzeitigen Niedrigwasserstand in den Seen zurück. Dadurch könnten Diebe leichter in die Anlagen eindringen. Die Zahl komplett entwendeter Boote befindet sich mit 43 laut Polizei in etwa auf dem Vorjahresniveau. | 18.01.2021 11:11