Boot der Royal Navy im Marinearsenal Rostock Stand: 21.06.2023 14:14 Uhr Ein Patrouillenboot der britischen Marine - die "HMS Example" - wird im Rostocker Marinearsenal repariert. Am Mittwochvormittag ist es aus dem Wasser gehoben worden.

Das Boot ist Teil eines Verbandes aus insgesamt sechs Einheiten der britischen Royal Navy, der im Moment auf der Ostsee patrouilliert. Was genau an der "HMS Example" defekt ist, müssen die Schiffbauer der Warnowwerft erst klären. Die Besatzung des 21 Meter langen Patrouillenbootes hatte von starken Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten berichtet.

Bereits zwei Royal-Navy-Boote im Marinearsenal repariert

Für Christian Kubaczyk, den Leiter des Marinearsenals, ist die Instandsetzung eines Militärschiffes aus einem verbündeten Staat ein wichtiger Beleg dafür, dass es sinnvoll für die Bundesregierung gewesen sei, die Rostocker Werft aus der Insolvenzmasse der MV-Werften zu kaufen. Bereits in den vergangenen Wochen waren zwei weitere Patrouillenboote der Royal Navy in Rostock repariert worden. Zuletzt war dort die Instandsetzung des mehr als 100 Jahre alten Wohnschiffs "Knurrhahn" abgeschlossen worden..

Rostocker Standort erleichtert Instandsetzung der Flotte

Seit knapp einem Jahr gehört der Rostocker Standort der früheren MV-Werften dem Bund und ist nun einer von drei Standorten des Marinearsenals der Bundeswehr. Knapp 500 Menschen arbeiten dort nun nicht mehr im Schiffbau, sondern in der Schiffsreparatur.

