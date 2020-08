Stand: 31.08.2020 14:43 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bonus zum Kindergeld wird ausgezahlt

Am 1. September beginnen die Behörden mit der Auszahlung des so genannten "Kinderbonus". Laut Staatskanzlei betrifft das in MV 205.000 Familien. Für sie soll das Geld eine finanzielle Hilfe sein, weil Familien in der Corona-Krise besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Der Kinderbonus kommt allen Kindern zu Gute, die in diesem Jahr mindestens einen Monat Anspruch auf Kindergeld hatten. Ausgezahlt wird das Geld in zwei Raten. Die Extra-Zahlung wird beim Kinderzuschlag und beim Wohngeld nicht als Einkommen angerechnet. | 31.08.2020 14:45