Stand: 11.08.2019 11:37 Uhr

Bombenentschärfung: Stettiner Haff erneut gesperrt

Am Stettiner Haff haben die Vorbereitungen für die Entschärfung von zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Die Bergung durch die polnische Marine soll am frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr beginnen. Deshalb müssen sich schon am Sonntag Schiffsführer, Wassersportler und Angler auf Einschränkungen am und auf dem Haff einstellen.

Gebiet weiträumig abgesperrt

Das betroffene Gebiet wird weiträumig von der Wasserschutzpolizei und den Ordnungsbehörden abgesperrt. Anwohner und Urlauber können sich über Sicherheitsmaßnahmen mit Hilfe der App "Nina" informieren. Das ist ein vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eingerichteter Informationskanal.

Britische Luft-See-Mine und deutsche Bombe

Bei den Sprengkörpern handelt es sich nach Angaben eines Sprechers des Landkreises Vorpommern-Greifswald um eine 2,70 Meter lange britische Luft-See-Mine mit 400 Kilogramm Sprengstoff sowie eine kleinere deutsche Bombe mit 105 Kilogramm Sprengstoff. Sie seien abgeworfen worden, um die Schifffahrt zu stören, hieß es. Sie könnten für Schiffe und Fischer heute noch gefährlich sein.

Erst kürzlich Fliegerbombe entschärft

Nach der Bergung will die polnische Marine die beiden Bomben über die sogenannte Kaiserfahrt zwischen Alt- und Neuwarp in Richtung Ostsee transportieren. In einem militärischen Übungsgebiet vor der Küste Swinemündes sollen die Bomben dann gesprengt werden. Bereits vor rund vier Wochen hatten Spezialisten eine 750 Kilogramm schwere Fliegerbombe im Stettiner Haff geborgen und erfolgreich gesprengt.

