Bombendrohung an Ludwigsluster Schule: Gebäude ist evakuiert

Stand: 07.10.2024 08:36 Uhr

An der Regionalen Schule Peter Joseph Lenné in Ludwigslust ist am Montagmorgen eine anonyme Bombendrohung eingegangen. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Polizei ist derzeit im Einsatz.