Stand: 27.05.2022 19:24 Uhr Boltenhagen: Nach Bootsunfall 500 Meter ans Ufer geschwommen

Nachdem ihr Sportboot in der Nähe von Boltenhagen etwa 500 Meter vom Ufer entfernt gekentert war, haben sich am Freitagnachmittag die beiden Insassen schwimmend ans Ufer retten können. Die Polizei machte zunächst keine nähere Angaben zu den Verunglückten. Eine Zeugin hatte vom Strand aus beobachtet, wie das Boot kenterte und die Rettungskräfte alarmiert. Die Wasserschutzpolizei setzte vier Streifenboote und zwei Polizeihubschrauber ein. Die beiden Bootsinsassen wurden mit Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht. Das Sportboot sank an der Unfallstelle und soll geborgen werden. | 27.05.2022 19:22