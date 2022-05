Stand: 28.05.2022 10:38 Uhr Boltenhagen: Großaufgebot sucht gekenterte Sportbootfahrer

Großeinsatz auf der Ostsee für die Rettungskräfte in Boltenhagen (Kreis Nordwestmecklenburg): Am Sonnabendnachmittag waren zwei Wassersportler mit ihrem Sportboot gekentert, das Boot ging unter. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und die beiden Sportler dann nicht mehr im Wasser entdecken können. Sie alarmierte die Rettungskräfte. Vier Rettungsboote und zwei Hubschrauber suchten nach den Vermissten. Die hatten sich inzwischen aus eigener Kraft an Land retten können. Sie kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Grevesmühlen. Das gesunkene Sportboot soll nach Angaben der Polizei zeitnah geborgen werden. | 28.05.2022 10:38

