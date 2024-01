Stand: 30.01.2024 06:10 Uhr Boltenhagen: Brand nach Explosion einer Gasflasche

In der Nacht zu Dienstag kam es in Boltenhagen zum Brand eines Mehrfamilienhauses. Auslöser des Brandes ist nach ersten Erkenntnissen eine Gasflasche, die an einen Heizstrahler angeschlossen war. Als der 36-jährige Eigentümer des Hauses die Gasflasche zudrehte, entzündete sich das herausströmende Gas. In Folge dessen explodierte die Gasflasche und setze damit zunächst den Carport in Brand. Die drei anwesenden Bewohner des Einfamilienhauses konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen. Der Mann erlitt leichte Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Wismar transportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300.000 Euro.

