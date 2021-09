Stand: 24.09.2021 07:32 Uhr Boizenburger wählen Bürgermeister

Am Sonntag wählen die Menschen in Boizenburg einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Harald Jäschke (parteilos) geht nach 21 Jahren als Stadtoberhaupt in den Ruhestand. Zur Wahl stehen je ein Kandidat der CDU und der Linken sowie zwei parteilose Einzelkandidaten. Sollte keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte aller Stimmen auf sich vereinen wird innerhalb von vier Wochen eine Stichwahl entscheiden. | 24.09.2021 07:35